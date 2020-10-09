Роман Ротенберг: «Наши молодые воспитанники доказали всем, что они достойны играть за СКА»

Исполняющий обязанности главного тренера СКА, глава штаба и вице-президент петербургского клуба Роман Ротенберг подвел итоги игры против «Сочи» (4:3).

Это первая победа 39-летнего Ротенберга в качестве и.о. главного тренера.

— Сегодня наши ребята выполнили задание. Они молодцы, сражались, хорошо действовали в меньшинстве. В первые 10 минут мы увидели очень хороший, качественный хоккей со стороны СКА. Дальше, понятно, мы подсели функционально. Конечно, еще не все восстановились. Тем важнее эта победа. Все работают в полную, в том числе и тренерский штаб. Мы проделали огромную работу, чтобы как-то восстановить силы. Наши молодые игроки, наши воспитанники, которые сегодня вышли на игру, доказали всем, что они достойны играть за СКА, показали молодой и дерзкий хоккей. Будем стремиться в следующих матчах хорошо играть все 60 минут. Потому что 10 минут для победы недостаточно. Мы очень довольны победой, поэтому благодарим всех за поддержку, в первую очередь наших болельщиков. Хотим посветить эту победу всем игрокам, тренерам, кто сейчас болеет. Их очень много, мы ждем их скорейшего выздоровления.