Роман Ротенберг: «Мы играем в энергозатратный агрессивный современный хоккей: пять в атаке, пять в обороне»

Исполняющий обязанности главного тренера СКА, глава штаба и вице-президент петербургского клуба Роман Ротенберг рассказал о нюансах победной игры регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:3).

— Мы стремились постоянно добавлять. Сейчас сказывается функциональное состояние команды. До матча с «Магниткой» у основы команды была всего одна тренировка, на которой я сам лично не смог присутствовать. Был только на утренней раскатке. До сегодняшнего матча мы провели два занятия, работали в полную силу. Но этого пока недостаточно, чтобы держать высокий темп. Мы играем в энергозатратный агрессивный современный хоккей: пять в атаке, пять в обороне. Это так называемый тотальный хоккей. Мы не отходим от своего плана, будет так играть и дальше. Но пока функциональных кондиций нам не хватает на всю игру. Но это объективные причины. Конечно, от игроков сегодня потребовались сверхусилия, чтобы выиграть этот матч.

Что касается пропущенных голов, то да, это потеря концентрации. Но мы будем работать над ошибками. Конечно, это недопустимо. Вместе с этим мы должны относиться с понимаем к игрокам, которые только вернулись в строй. Для того, чтобы набрать оптимальные кондиции, нам нужно еще несколько тренировок. Но до «Динамо» мы успеем хорошо подготовиться. Наши игроки возвращаются. И сегодняшний выигрыш очень важен, потому что мы смогли вернуться на победный путь.

— Чем было вызвано появление в первой бригаде большинства Тренина, а не Вея?

— У нас две равные бригады большинства. Вей играл во второй. Тренин очень хорошо играет под воротами, создает трафик. То, чего нам не хватало в игре с «Магниткой». Даже сегодня нам этого не до конца хватало, ведь играли вратари высокого уровня. В «Сочи» выступает вратарь сборной Швеции. Для того, чтобы таким вратарям забивать, нужен трафик под воротами. Сегодня мы увидели эффективный голевой розыгрыш. Когда забивал Бурдасов, Тренин работал на пятачке. К тому же Яков забил «5 на 5» и внес большой вклад в победу.

— Увидим ли мы в матче с «Динамо» кого-то, кто пока еще не выходил на лед после болезни?

— Мы будем смотреть по тренировочному процессу. Как мы сейчас увидели, те, кто играл сегодня, полностью заслужили свое место в составе. У нас хорошая конкуренция. Будут играть только сильнейшие. Но молодые на сегодняшний день своим вкладом доказывают, что они более чем достойны быть в составе. Это наши местные воспитанники. Они играют на максимуме. Конечно, не без ошибок. Но мы видим, что даже когда наши молодые игроки ошибаются, то успевают подчищать за собой. Мы хотим, чтобы они понимали, что только честная конкуренция приводит к победам.

Хотел бы поблагодарить наших врачей, которые круглосуточно работают, чтобы наши игроки восстанавливались.