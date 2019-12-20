Роман Ротенберг: «Лучше, чем выступление Загитовой, предматчевое шоу и не придумаешь»

Вице-президент СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА (0:1) на футбольной «Газпром Арене».

— С Алиной Загитовой мы познакомились на Олимпиаде в Корее, когда летели обратно в Москву, — начал Ротенберг. — После этого поддерживали отношения, часто видимся на соревнованиях. Так получилось, что Алина смогла выступить перед матчем. Лучше, чем выступление Загитовой, предматчевое шоу и не придумаешь.

Конечно, хотелось сегодня увидеть побольше голов. В этом смысле есть некое разочарование. Но сейчас такой хоккей, много борьбы, невысокая результативность. Что касается качества льда, то для матчей на открытом воздухе это нормально. Не всегда получается сделать лед самого высокого качества.

Когда мы проводили первый такой матч, было много вопросов у всех. Никто такие игры раньше не проводил. В прошлом году было непросто, сейчас стало полегче. Мы готовы и на выезде сыграть такой матч. Например, на «Казань Арене». Но организовать его сложно.

Семь легионеров и четыре финских центра в СКА — конкуренция двигатель прогресса. Она всегда помогает развиваться игрокам, за счет этого получаем прогресс. (Игорь Еронко)