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Ротенберг — о возвращении Овечкина в «Динамо»: «Будем только рады, когда Саша вернется»

Федор Носов
Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг в интервью «СЭ» прокомментировал возможное возвращение Александра Овечкина в родной клуб.

— Вы играли с Александром Овечкиным летом. Звали его в «Динамо»?

— Конечно, будем только рады, когда Саша вернется. Он находится в сумасшедшей форме. Видел, как он бросает по девяткам и тренируется. Видел много игроков, но точно могу сказать, что Саша — самый трудолюбивый. Он может забить 50 голов в следующем сезоне, и я в этом не сомневаюсь. Дай бог, чтобы не было травм, а дальше время покажет. Еще раз хочу его поблагодарить за то, что он делает для нашего хоккея. Рекорд Саши дал огромный импульс его развитию. Мы не понимаем до конца, что наши дети и внуки будут вспоминать его достижение. Благодаря его рекорду дети будут играть в хоккей.

— Вы видите его в роли тренера?

— Этот вопрос надо задавать Саше, как он будет видеть свою работу в дальнейшем. Еще раз хочу сказать, что сейчас он находится в сумасшедшей форме и может забить больше голов, чем в прошлом сезоне. Он очень мотивирован, этот человек может всех удивить. Этому нет логичных объяснений: я разговаривал с канадцами, и они говорят, что скорость Саши в 20 лет была выше, но при этом он забрасывает еще больше шайб. Это феномен! Если захочет, то может играть в хоккей еще много лет.

— Следующий сезон у него последний по контракту с «Вашингтоном».

— Это вопрос Саше, и я не хочу за него говорить. Он в сумасшедшей форме и еще всех удивит своей результативностью. Повторюсь, он может забить 50 голов, и я в этом уверен.

— Ваш дуэт в следующем сезоне может вернуть Кубок Гагарина в Петровский парк.

— Давайте не будем загадывать. Пока мы будем болеть за команду в этом сезоне. Сейчас я отвечаю за подготовку резерва. Я остаюсь главным тренером команды «Россия 25». Буду держать всех на карандаше. Ищу новые упражнения и внедряю их, смотрю за детьми. Мне очень нравится, что мы делаем. Мы находимся на правильном пути, а дальше время покажет.

Роман Ротенберг и&nbsp;Александр Овечкин.«Не сомневаюсь, что в следующем сезоне Овечкин забьет 50 голов». Ротенберг — о «Динамо», Гусеве и будущем
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Александр Овечкин
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Роман Ротенберг
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