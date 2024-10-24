Ротенберг: «В КХЛ не может быть по 100 человек на трибунах»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг остался недоволен посещаемостью матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (8:0). Игру на «Арене-Мытищи», которая вмещает 9 тысяч человек, посетило 1403 зрителя.

«В КХЛ не может быть по 100 человек на трибунах. К нам из национальной хоккейной лиги вернулись Евгений Кузнецов, Никита Зайцев. Они спрашивают, как такое может быть? Это стыдно. Давайте вместе подумаем, что можно делать, как привлечь болельщиков в Мытищах. Может, стоит приглашать детей из школ», — цитирует ТАСС Ротенберга.

СКА набрал 27 очков и поднялся на 2-е место в Западной конференции. «Куньлунь» (13) занимает последнее, 11-е место.