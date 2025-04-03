Ротенберг — о незасчитанном голе: «Нам не привыкать. В 2012 году откуда-то позвонили и наш гол отменили»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Динамо» (4:5 ОТ) в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ прокомментировал незасчитанный гол своей команды.
— Хочу поблагодарить болельщиков, игра высокого уровня. Ребята бились до конца, получили травмы, — сказал Ротенберг. — Вытащили эту игру за счет самоотдачи, героически забили. Нам не привыкать, было в 2012 году, что откуда то позвонили и гол отменили. Пусть те, кто принимает такие решения, отвечают за них. А мы будем сконцентрированы на себе. Главное сейчас — восстановиться и готовиться к следующей игре.
— Как повлиял момент с отмененным голом?
— Продолжали работать, забыли сразу. Здесь удачу надо заслужить, значит, будем больше забивать. А как вот вы считаете? Я этим заниматься не буду. Местным журналистам нужно поддерживать команду, разберитесь сами в этом вопросе.
Счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу «Динамо». Пятая игра пройдет в пятницу, 4 апреля, в Москве.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|45
|35
|10
|74
|2
|Ак Барс
|47
|31
|16
|64
|3
|Авангард
|45
|30
|15
|63
|4
|Автомобилист
|46
|26
|20
|55
|5
|Нефтехимик
|48
|25
|23
|53
|6
|Салават Юлаев
|47
|22
|25
|48
|7
|Трактор
|47
|21
|26
|48
|8
|Сибирь
|47
|18
|29
|41
|9
|Амур
|46
|16
|30
|39
|10
|Барыс
|48
|16
|32
|39
|11
|Адмирал
|44
|13
|31
|34
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Северсталь
|47
|30
|17
|63
|2
|Локомотив
|47
|29
|18
|63
|3
|Динамо Мн
|45
|28
|17
|61
|4
|Торпедо НН
|46
|27
|19
|58
|5
|Динамо М
|46
|26
|20
|55
|6
|ЦСКА
|48
|23
|25
|54
|7
|СКА
|44
|24
|20
|53
|8
|Спартак
|45
|23
|22
|51
|9
|Шанхай Дрэгонс
|45
|17
|28
|43
|10
|Сочи
|44
|14
|30
|34
|11
|Лада
|47
|13
|34
|32
|19.01
|12:15
|Амур – Металлург Мг
|- : -
|19.01
|12:30
|Адмирал – Ак Барс
|- : -
|19.01
|19:00
|Локомотив – Торпедо НН
|- : -
|19.01
|19:30
|СКА – Динамо Мн
|- : -
|19.01
|19:30
|Динамо М – Северсталь
|- : -