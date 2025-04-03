Хоккей
3 апреля 2025, 00:06

Ротенберг — о незасчитанном голе: «Нам не привыкать. В 2012 году откуда-то позвонили и наш гол отменили»

Александр Абустин
корреспондент

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Динамо» (4:5 ОТ) в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ прокомментировал незасчитанный гол своей команды.

— Хочу поблагодарить болельщиков, игра высокого уровня. Ребята бились до конца, получили травмы, — сказал Ротенберг. — Вытащили эту игру за счет самоотдачи, героически забили. Нам не привыкать, было в 2012 году, что откуда то позвонили и гол отменили. Пусть те, кто принимает такие решения, отвечают за них. А мы будем сконцентрированы на себе. Главное сейчас — восстановиться и готовиться к следующей игре.

— Как повлиял момент с отмененным голом?

— Продолжали работать, забыли сразу. Здесь удачу надо заслужить, значит, будем больше забивать. А как вот вы считаете? Я этим заниматься не буду. Местным журналистам нужно поддерживать команду, разберитесь сами в этом вопросе.

Счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу «Динамо». Пятая игра пройдет в пятницу, 4 апреля, в Москве.

&laquo;Динамо&raquo; во&nbsp;втором овертайме победило СКА (5:4).Какой же безумный хоккей в Петербурге! После такой драмы СКА спасти серию будет очень тяжело
  • Симон Вирсаладзе

    Откуда-то позвонили? Слыша голос из прекрасного далёка?

    03.04.2025

  • Evgen

    ага, пранкеры Вован и Лексус позвонили.

    03.04.2025

  • Секир-башка

    Папа твой тогда позвонил - и гол отменили.

    03.04.2025

  • bandradio

    Вот откуда берет начало телефонное хулиганство! 2012 год. Сказали, что звонят из Госуслуг и просили отменить гол.

    03.04.2025

  • bandradio

    Видимо снимал трубку, когда "откуда то позвонили". Жаль не помнит по молодости, откуда именно был звонок.

    03.04.2025

  • Gordon

    Пожалуй, он похуже будет. Кличко до того, как пошёл не своим делом заниматься и начал весь мир смешить, немалого сам добился в жизни. Этот же сам не добился в жизни ровным счётом ничего.

    03.04.2025

  • Прораб.

    А что Ротенберг делал в СКА в 2012 году?

    03.04.2025

  • Роман Жеребцов

    "Птичий помёт" готовит силы на матч локо -зенит , там возможно на квадратные мячи жаловаться будут, но это не точно....))

    03.04.2025

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    Может быть у них была одна и таже бабушка?.. – вот и напоминает...

    03.04.2025

  • Alexey Bulatov

    Звонарь знает"откуда и кто обычно звонит"

    03.04.2025

  • андр

    Нытик РР знает сам, куда звонить, наверно так и делает. А гол не засчитали по правилам, если он не понимает.

    03.04.2025

  • Спринт

    После матча в пятницу придет пора разобраться с Ротеном, который берг. Тренеров-клоунов в КХЛ хватает, а вот клоун-псевдотренер в одном экземпляле нарисовался ..

    03.04.2025

  • GruzinS

    морекопатель недобитый

    03.04.2025

  • Philip Future

    Сам ты полицай . .

    03.04.2025

  • Придира

    Это только начало.Ждём комментариев Медведева.

    03.04.2025

  • Док

    Прочитал, вспомнил кто также царапает - вадик субулька. Здоровья им всем - и Роману Борисычу и вадику. По игре - полицаи могли и даже обязаны были всё решить в основное время. После быстрого дурака они полностью держали игру где-то два примерно с половиной периода, но потом подрасслабились, да и СКА после пропущенной в пустые сыграл душевно. Оверы были равные, может даже хозяева по-хозяйски чуть активней. Ну а Sudden Death хрен ли тут скажешь - пропускает (обидно и незаслуженно))) обычно тот, кто в какой-то момент потерял концентрацию.

    03.04.2025

  • AleSSio87

    из Газпрома в 2012 позвонили и тогда уже предупредили, чтобы ты даже не думал соваться в хоккей! но, видимо, ничё не понял в виду скудности своего ума, который и так изза того, что он очень маленького размера да еще и его работу прилизанные гелем волосы притормаживают сильно и решил "показать себя во всей красе" - вот и получай

    03.04.2025

  • Ilya Gudman

    Мне кажется этот дурень в какой- то матрице , не удивлюсь если проиграв в следующем матче и вылетев он будет долдонить опять эти же слова , будем сильнее , будем работать , будем готовиться к следующему матчу )) Я вот все не мог понять кого он мне напоминает , сегодня осенило Кличко , несет такую ахинею каждый раз которую уже никто не понимает

    03.04.2025

  • Александр Н.

    Гол в 2012 году отменили из-за движениия ногой игрока СКА. Но и его бы засчитали, но перед голевой атакой игрок СКА бьет клюшкой в лицо динамовцу и разбивает в кровь (лилась ручьем). Судьи не отреагировали. Это почему-то господин Ротенберг не хочет вспоминать. Видимо, учитывая этот вопиющий момент, было принято решение гол отменить. Тем более, что, как ни крути, он был забит ногой.

    03.04.2025

  • hant64

    Археолог Ротенберг, ещё 1242 год вспомни, там тевтонцы пришли, и им на Чудском озере наваляли и потопили)). Аккурат через пару дней очередная годовщина.

    03.04.2025

  • spartsmen

    откуда же могли позвонить в 2012-м году? а кто-нибудь помнит этот год и кто там как играл? у маэсто-то, ясен пень, все ходы записаны...

    03.04.2025

  • Kirill Boglovsky

    Журналистам поддерживать? Может, еще судей подтянуть?

    03.04.2025

  • Gordon

    Ротенберг жалуется, что откуда-то позвонили? Класс :)

    03.04.2025

  • ДинМиха

    Наконец то Роман подъехал с прессухой, но чет сегодня как то шаблонно)))

    03.04.2025

    • Форвард СКА Акользин — о матче с «Динамо»: «Хотели выиграть в основное время, потому что соперник подсел»

    Ротенберг: «Штанга и перекладина — лучшие друзья вратаря «Динамо»
