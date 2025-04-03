Ротенберг — о незасчитанном голе: «Нам не привыкать. В 2012 году откуда-то позвонили и наш гол отменили»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Динамо» (4:5 ОТ) в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ прокомментировал незасчитанный гол своей команды.

— Хочу поблагодарить болельщиков, игра высокого уровня. Ребята бились до конца, получили травмы, — сказал Ротенберг. — Вытащили эту игру за счет самоотдачи, героически забили. Нам не привыкать, было в 2012 году, что откуда то позвонили и гол отменили. Пусть те, кто принимает такие решения, отвечают за них. А мы будем сконцентрированы на себе. Главное сейчас — восстановиться и готовиться к следующей игре.

— Как повлиял момент с отмененным голом?

— Продолжали работать, забыли сразу. Здесь удачу надо заслужить, значит, будем больше забивать. А как вот вы считаете? Я этим заниматься не буду. Местным журналистам нужно поддерживать команду, разберитесь сами в этом вопросе.

Счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу «Динамо». Пятая игра пройдет в пятницу, 4 апреля, в Москве.