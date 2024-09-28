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Сегодня, 02:15

Ротенберг: «В СКА приходят лидеры команд НХЛ, это не какие-то ребята из АХЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Северсталью» (8:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ оценил дебют американского защитника Тони Деанджело. Новичок команды сделал ассистентский хет-трик.

«Сегодня два периода мы здорово выполняли игровое задание. Поэтому по сути Тони не заметил разницы. Это отличная новость для нас — мы находимся на уровне. «Каролина» — одна из лучших команд за последние сезоны в НХЛ. Там играет Андрей Свечников. Мы с ним общались, он очень хорошо отзывался про Тони. Там играл Евгений Кузнецов, забил 5 голов в плей-офф, хотя выходил очень мало. Мы говорим о том, что наш хоккей развивается. К нам приходят лидеры в своих командах, это не какие-то ребята из АХЛ, из четвертого-пятого звена. Лидеры команд НХЛ, которые играли в первой паре. У них игровой интеллект, катание, мастерство — то, что нужно для нашей лиги.

Никому не интересно смотреть, как десять человек всю игру стоят в обороне и в шестом овертайме кто-то, может быть, забьет через рикошет. Хорошая новость для нас, что к нам приезжают игроки высочайшего класса. Будем работать вместе и радовать болельщиков в России, в Санкт-Петербурге. Думаю, мы соберем аншлаг и на следующей игре, да и вообще на всех матчах СКА. И также на выезде всегда аншлаги — это говорит о том, что мы правильно работаем. Лучшая оценка нашей работы — это наши болельщики, люди, детишки. Когда дети улыбаются, как сегодня, все ловят кураж. Это был замечательный вечер, но самая важная игра для нас — следующая. Мы начинаем готовиться. Всем огромное спасибо — работаем дальше», — приводит пресс-служба клуба слова Ротенберга.

28-летний Деанджело 23 сентября подписал однолетний контракт с российским клубом.

 
Роман Ротенберг (справа) и&nbsp;Евгений Корешков. Ротенберг после победы над «Северсталью»: говорил по-английски, представил Деанджело и шутил с журналистами
Источник: Официальный сайт СКА
Тони Деанджело
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
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