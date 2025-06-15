Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

Ротенберг — об отставке из СКА: «То, что нас не убивает, делает сильнее»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Роман Ротенберг.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об эмоциях после отставки из СКА.

— Стала ли для вас отставка серьезным ударом?

— То, что нас не убивает, делает сильнее. Конечно, для меня, как и для любого человека, это неожиданно. Было много планов. Они были совместными с ребятами, с которыми я много лет работал. Мы хотели дальше двигаться вперед. Но решение руководства не обсуждается.

Роман Ротенберг.«Мы только в начале большого пути». Ротенберг — об отставке из СКА и своем будущем

2 июня СКА объявил об отставке Ротенберга, который возглавлял команду с 2022 года. После увольнения 44-летнего специалиста новым главным тренером петербургского клуба стал Игорь Ларионов, который ранее работал в «Торпедо».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
Читайте также
Сергей Степашин: "Лучшим в матче против ЦСКА был тренер "Динамо" Шварц"
Волкановски допустил скорое завершение карьеры: «Еще десять боев проводить не хочу»
«Стараюсь не думать об этом». Капризов первым забил 10 голов в сезоне и едет к Макдэвиду
Популярное видео
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Разин окончательно уволен
Разин окончательно уволен
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Разина. Уволят ли Тамбиева. Проблемы «Ак Барса» и «Авангарда»
Будущее Разина. Уволят ли Тамбиева. Проблемы «Ак Барса» и «Авангарда»
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Доиграет ли «Лада» до конца сезона? Травма Шестеркина
Доиграет ли «Лада» до конца сезона? Травма Шестеркина
«Вегас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ротенберг рассказал о попытках спасти «Витязь» от банкротства

Ротенберг — о своем будущем: «В следующем сезоне я буду тренировать детей»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 18 14 4 29
2 Барыс 17 10 7 20
3 Нефтехимик 17 9 8 20
4 Амур 17 9 8 19
5 Салават Юлаев 18 9 9 19
6 Ак Барс 17 9 8 19
7 Авангард 15 8 7 16
8 Сибирь 17 6 11 15
9 Адмирал 16 6 10 15
10 Автомобилист 16 6 10 14
11 Трактор 16 6 10 14
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 16 13 3 26
2 Локомотив 16 12 4 24
3 Северсталь 16 10 6 22
4 Торпедо НН 15 10 5 21
5 Спартак 16 9 7 20
6 Шанхай Дрэгонс 14 8 6 18
7 Динамо Мн 17 6 11 17
8 СКА 15 8 7 17
9 Динамо М 19 7 12 16
10 Лада 17 2 15 9
11 Сочи 15 3 12 6
Результаты / календарь
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
19.10 12:00 Амур – Барыс 5 : 2
19.10 12:30 Адмирал – Салават Юлаев 2 : 0
19.10 19:00 Северсталь – Торпедо НН - : -
19.10 19:30 Сочи – Шанхай Дрэгонс - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости