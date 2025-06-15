Ротенберг — об отставке из СКА: «То, что нас не убивает, делает сильнее»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об эмоциях после отставки из СКА.

— Стала ли для вас отставка серьезным ударом?

— То, что нас не убивает, делает сильнее. Конечно, для меня, как и для любого человека, это неожиданно. Было много планов. Они были совместными с ребятами, с которыми я много лет работал. Мы хотели дальше двигаться вперед. Но решение руководства не обсуждается.

2 июня СКА объявил об отставке Ротенберга, который возглавлял команду с 2022 года. После увольнения 44-летнего специалиста новым главным тренером петербургского клуба стал Игорь Ларионов, который ранее работал в «Торпедо».