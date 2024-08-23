Ротенберг: «Мы работаем для того, чтобы Кузнецов вновь стал одним из лучших игроков в мире»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал адаптацию российского нападающего Евгения Кузнецова в петербургской команде.

В пятницу, 23 августа, Кузнецов забил решающий буллит в товарищеском матче против «Сочи» (1:1, буллиты 3:2).

«Он абсолютно заслуживает быть капитаном СКА. Он объединяет команду и удивляет своим отношением. Да, есть над чем работать. Мы работаем вместе. Мы только в начале нашего долгого пути, и работаем для того, чтобы Женя вновь стал одним из лучших игроков в мире. Он уже это не раз доказывал делом», — сказал Ротенберг.

31 июля клуб СКА объявил о подписании четырехлетнего соглашения с 32-летним хоккеистом.

Кузнецов в марте был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В сезоне-2023/24 нападающий провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очка. В 10 играх плей-офф хоккеист забросил 4 шайбы и отдал 2 результативные передачи.