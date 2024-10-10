Ротенберг — о возвращении Кузнецова: «Уверен, что в следующем матче он намного лучше сыграет»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал возвращение нападающего команды Евгения Кузнецова на лед после травмы, полученной 27 сентября во встрече с «Северсталью» (8:5).

32-летний форвард отметился заброшенной шайбой в матче FONBET Чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (2:4).

«В связи с возвращением Кузнецова после травмы были изменения в составе. Понятно, что мы даем шанс и будем готовить Женю как лидера команды, и вводить его в состав. Он набирает игровой тонус через матчи. Забил шайбу, молодец. Он уже понимает, как мы играем и как он может свою игру улучшить. Я уверен, что в следующей встрече он намного лучше сыграет, как и вся наша команда», — сказал Ротенберг.

В следующем матче СКА примет «Автомобилист» 12 октября.