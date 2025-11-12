Ротенберг — о возможном возвращении Овечкина в КХЛ: «Даст импульс, будет популяризировать хоккей»
Главный тренер сборной «Россия 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» высказался о влиянии возможного возвращения Александра Овечкина в КХЛ.
— Если Александр Овечкин вернется в КХЛ для прощального сезона, это поспособствует увеличению количества занимающихся хоккеем?
— Звезды нужны даже для мастер-классов во дворе. Обязательно нужны звезды. Это популяризирует хоккей. В этих дворах мы можем проводить такие мастер-классы, как недавно провели со сборной U-18. Там идет обмен опытом, развитие. Конечно, появление Саши Овечкина на таких мероприятиях даст импульс и будет популяризировать хоккей. Но, чтобы дети могли заниматься этим спортом, нужны катки. Строительству площадок мы сейчас уделяем максимальное внимание. Хочу акцентировать внимание, что это все внебюджетные источники: консорциумы, инвесторы, гранты. Город нам помогает. Делаем такие проекты с Москвой и Московской областью. На форуме «Россия — спортивная держава» мы обсудили эти направления с разными субъектами РФ. Будем делать это для того, чтобы дать нашим детям возможность заниматься хоккеем, это наша основная задача.
За карьеру у 40-летнего россиянина 901 гол и 734 результативные передачи в 1507 матчах в НХЛ. Его контракт с «Кэпиталз» рассчитан до конца сезона-2025/26.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|27
|13
|14
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|25
|15
|10
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|14.11
|19:00
|Нефтехимик – ЦСКА
|- : -
|14.11
|19:30
|Спартак – Северсталь
|- : -