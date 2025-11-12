Хоккей
12 ноября, 10:58

Ротенберг — о возможном возвращении Овечкина в КХЛ: «Даст импульс, будет популяризировать хоккей»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Роман Ротенберг и Александр Овечкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер сборной «Россия 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» высказался о влиянии возможного возвращения Александра Овечкина в КХЛ.

— Если Александр Овечкин вернется в КХЛ для прощального сезона, это поспособствует увеличению количества занимающихся хоккеем?

— Звезды нужны даже для мастер-классов во дворе. Обязательно нужны звезды. Это популяризирует хоккей. В этих дворах мы можем проводить такие мастер-классы, как недавно провели со сборной U-18. Там идет обмен опытом, развитие. Конечно, появление Саши Овечкина на таких мероприятиях даст импульс и будет популяризировать хоккей. Но, чтобы дети могли заниматься этим спортом, нужны катки. Строительству площадок мы сейчас уделяем максимальное внимание. Хочу акцентировать внимание, что это все внебюджетные источники: консорциумы, инвесторы, гранты. Город нам помогает. Делаем такие проекты с Москвой и Московской областью. На форуме «Россия — спортивная держава» мы обсудили эти направления с разными субъектами РФ. Будем делать это для того, чтобы дать нашим детям возможность заниматься хоккеем, это наша основная задача.

За карьеру у 40-летнего россиянина 901 гол и 734 результативные передачи в 1507 матчах в НХЛ. Его контракт с «Кэпиталз» рассчитан до конца сезона-2025/26.

Александр Овечкин
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Роман Ротенберг
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
  • Федот

    Нет опасней человека, чем инициативный балбес!

    13.11.2025

  • андр

    "чтобы дети могли заниматься этим спортом, нужны катки..." Чтобы все дети могли заниматься хоккеем, родителям нужны денежные средства.

    12.11.2025

  • 804alex

    Сейчас у нас только одна звезда (Роман) дает мастер-классы. А если будет еще Овечкин!!! «Галантерейщик и кардинал — это сила!» (Д’Артаньян и три мушкетёра).

    12.11.2025

  • Павел Заблоцкий

    А хоккей в России без звезды НХЛ не популярен????

    12.11.2025

    • Ротенберг: «У Бахрейна и ОАЭ есть запрос на открытие хоккейных школ. Можем помочь коллегам»

    «Сибирь» подписала полноценный контракт с форвардом Лещенко
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 26 17 9 36
    3 Авангард 25 15 10 33
    4 Автомобилист 27 14 13 31
    5 Трактор 27 13 14 31
    6 Нефтехимик 26 14 12 29
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 25 7 18 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 26 18 8 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 25 16 9 32
    5 Динамо М 25 15 10 31
    6 Спартак 25 13 12 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 25 12 13 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 23 5 18 14
