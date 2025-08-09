Роман Ротенберг: «Я всегда готов помогать «Динамо»

Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг оценил трансферную политику бело-голубых и заявил, что всегда готов помочь в этом компоненте.

— Как оцените усиление «Динамо»? Стало ли «Динамо» сильнее? Есть ли у вас возможность помогать команде в трансферах?

— Я всегда готов помогать «Динамо». Я всегда готов помогать в целом. Если кто-то ко мне обращается, то я всегда помогаю. Если вы ко мне обратитесь, то я вам помогу.

— Ситуация с Никитой Гусевым смотрится не очень хорошо с репутационной точки зрения.

— Здесь всегда есть какие-то детали по регламенту, узкие места, которые надо улучшать. Это вечная история. Позитива сейчас стало больше. Какие-то решения нет смысла осуждать. Игра покажет.

— Есть какое-то воодушевление? Комтуа вернулся.

— Он никуда не уезжал.

— Он мог уехать. Ваш любимый игрок.

— Комтуа играл у Галлана на чемпионате мира. Это игрок высокого уровня, он прошел систему Канады. Это сильный игрок.

1 июля Ротенберг вошел в состав совета директоров «Динамо».