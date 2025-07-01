Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

1 июля, 17:39

Ротенберг: «Для меня большая честь присоединиться к «Динамо» — клубу с великой историей»

Роман Ротенберг прокомментировал то, что стал членом совета директоров московского «Динамо». В клубе он будет заниматься развитием детско-юношеского и молодежного хоккея.

«Для меня большая честь присоединиться к хоккейному московскому «Динамо» — клубу с великой историей и богатейшими традициями. Перед нами стоят серьезные цели. Развитие детско-юношеского и молодежного хоккея — ключевая задача для системы «Динамо» на многие годы. Мы будем выстраивать эффективную систему подготовки резерва, создадим передовые условия для развития молодых игроков. Это включает современную инфраструктуру, актуальный подход к медицине, уникальные методики для тренерского состава», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Также 44-летний специалист отметил, что намерен помочь «Динамо» выйти на лидирующий уровень в современных условиях и сформировать крепкий фундамент для будущих поколений хоккеистов.

В начале июня 2025-го Ротенберг покинул пост главного тренера СКА, который занимал с 2022 года.

Источник: https://t.me/rotenberg81/4246
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ХК Динамо (Москва)
Роман Ротенберг
Читайте также
Спорный ВАР-пенальти и странные решения Станковича убили красно-белых, армейцы потеряли Акинфеева. Что случилось в матче ЦСКА – "Спартак"
Бывший еврокомиссар Бретон указал на ослабление ЕК
«СЭ» назвал топ-50 игроков НХЛ перед стартом нового сезона
«Барселона» и сборная Испании поругались из-за Ямаля. Страдают все три стороны
В Красноярском крае ищут пропавшую семью туристов. Что известно
В США рассказали о возможности МиГ-31 с ракетами «Кинжал» легко обойти ПВО Украины
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Роман Ротенберг вошел в совет директоров московского «Динамо»

Мифтахов покинул «Ак Барс» и подписал контракт с «Каролиной»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 12 9 3 20
2 Авангард 11 9 2 18
3 Автомобилист 12 7 5 15
4 Нефтехимик 12 7 5 14
5 Трактор 12 5 7 14
6 Ак Барс 12 6 6 13
7 Адмирал 11 5 6 12
8 Барыс 12 5 7 12
9 Сибирь 11 5 6 10
10 Амур 11 3 8 8
11 Салават Юлаев 10 3 7 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 12 8 4 18
2 Торпедо НН 13 8 5 17
3 Шанхай Дрэгонс 10 6 4 14
4 Динамо Мн 10 6 4 14
5 ЦСКА 12 6 6 13
6 Спартак 12 5 7 13
7 Динамо М 11 6 5 13
8 Северсталь 12 6 6 12
9 СКА 11 5 6 12
10 Сочи 11 4 7 9
11 Лада 12 2 10 6
Результаты / календарь
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
6.10 16:30
Авангард – Автомобилист
 - : -
6.10 19:00
Локомотив – СКА
 - : -
6.10 19:10
Динамо Мн – Трактор
 - : -
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости