Ротенберг: «Для меня большая честь присоединиться к «Динамо» — клубу с великой историей»
Роман Ротенберг прокомментировал то, что стал членом совета директоров московского «Динамо». В клубе он будет заниматься развитием детско-юношеского и молодежного хоккея.
«Для меня большая честь присоединиться к хоккейному московскому «Динамо» — клубу с великой историей и богатейшими традициями. Перед нами стоят серьезные цели. Развитие детско-юношеского и молодежного хоккея — ключевая задача для системы «Динамо» на многие годы. Мы будем выстраивать эффективную систему подготовки резерва, создадим передовые условия для развития молодых игроков. Это включает современную инфраструктуру, актуальный подход к медицине, уникальные методики для тренерского состава», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.
Также 44-летний специалист отметил, что намерен помочь «Динамо» выйти на лидирующий уровень в современных условиях и сформировать крепкий фундамент для будущих поколений хоккеистов.
В начале июня 2025-го Ротенберг покинул пост главного тренера СКА, который занимал с 2022 года.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|9
|3
|20
|2
|Авангард
|11
|9
|2
|18
|3
|Автомобилист
|12
|7
|5
|15
|4
|Нефтехимик
|12
|7
|5
|14
|5
|Трактор
|12
|5
|7
|14
|6
|Ак Барс
|12
|6
|6
|13
|7
|Адмирал
|11
|5
|6
|12
|8
|Барыс
|12
|5
|7
|12
|9
|Сибирь
|11
|5
|6
|10
|10
|Амур
|11
|3
|8
|8
|11
|Салават Юлаев
|10
|3
|7
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|8
|4
|18
|2
|Торпедо НН
|13
|8
|5
|17
|3
|Шанхай Дрэгонс
|10
|6
|4
|14
|4
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|5
|ЦСКА
|12
|6
|6
|13
|6
|Спартак
|12
|5
|7
|13
|7
|Динамо М
|11
|6
|5
|13
|8
|Северсталь
|12
|6
|6
|12
|9
|СКА
|11
|5
|6
|12
|10
|Сочи
|11
|4
|7
|9
|11
|Лада
|12
|2
|10
|6
|6.10
|16:30
|
Авангард – Автомобилист
|- : -
|6.10
|19:00
|
Локомотив – СКА
|- : -
|6.10
|19:10
|
Динамо Мн – Трактор
|- : -