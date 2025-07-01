Ротенберг: «Для меня большая честь присоединиться к «Динамо» — клубу с великой историей»

Роман Ротенберг прокомментировал то, что стал членом совета директоров московского «Динамо». В клубе он будет заниматься развитием детско-юношеского и молодежного хоккея.

«Для меня большая честь присоединиться к хоккейному московскому «Динамо» — клубу с великой историей и богатейшими традициями. Перед нами стоят серьезные цели. Развитие детско-юношеского и молодежного хоккея — ключевая задача для системы «Динамо» на многие годы. Мы будем выстраивать эффективную систему подготовки резерва, создадим передовые условия для развития молодых игроков. Это включает современную инфраструктуру, актуальный подход к медицине, уникальные методики для тренерского состава», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Также 44-летний специалист отметил, что намерен помочь «Динамо» выйти на лидирующий уровень в современных условиях и сформировать крепкий фундамент для будущих поколений хоккеистов.

В начале июня 2025-го Ротенберг покинул пост главного тренера СКА, который занимал с 2022 года.