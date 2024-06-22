Ротенберг: «Наши ребята будут кататься лучше, чем хоккеисты в Кубке Стэнли»
Вице-президент ФХР Роман Ротенберг оценил итог выступления команды ХК «Красная машина Юниор» на мероприятии, посвященном закрытию сезона.
— Есть два критерия: результат и развитие игроков. Оба этих критерия выполняются на все 100 процентов. Вся наша академия СКА с участием «Красной машины Юниор» работает практически уже сейчас во многих городах-миллионниках. И в Санкт-Петербурге, где начинали, и в Москве, Московской области. Появляется конкуренция, а это двигатель прогресса. Ребята развиваются. Нам главное, чтобы эти ребята развивались. Сейчас благодаря сборной Россия-25 облетели многие города. Взяли с собой воспитанников 2014 и 2015 годов рождения. Они играли со своими сверстникам. В Казахстане более техничные ребята, в Омске более физически сильные. Если объединим усилия, сможем развивать хоккеистов.
Вы посмотрите, например, на финал Кубка Стэнли. Мы можем подготовить наших ребятишек, которым 8 — 9 лет. Они будут лучше кататься, играть, чем те хоккеисты, которые сейчас выступают в Кубке Стэнли. И наши соотечественники — Тарасенко, Бобровский. Ну и конечно мы смотрим по мировому уровню. Нам нужно, чтобы наши ребята в итоге играли лучше, чем условный Макдэвид или остальные лучшие игроки мира.
— Верите, что когда-нибудь сборная России будет целиком состоять из воспитанников «Юниора»?
— Мы не стремимся к тому, чтобы вся сборная состояла из наших воспитанников. Мы стремимся к тому, чтобы весь наш хоккей развивался. Вы знаете, всегда это решение тренера. В футболе спрашивают: «Зачем бразильцы играют?» Потому что они сильнее по спортивному принципу. Если наши ребята будут выступать сильнее, они будут играть. Тут все просто. Спортивный принцип, — сказал Ротенберг журналистам.
«Красная машина Юниор» — хоккейная школа, обучающая детей по стандартам Национальной программы подготовки хоккеистов, современным методикам, разработанным специалистами ФХР. Она существует с 2020 года.
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|П
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|1
|Динамо М
|68
|46
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|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
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|24
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|4
|Спартак
|68
|40
|28
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|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
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|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2