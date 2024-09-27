Тренер СКА Ротенберг — о 8:5 с «Северсталью»: «Это была их лучшая игра в сезоне»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу своей команды над «Северсталью» (8:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— Думаю, что сегодня все болельщики кайфанули. Была яркая игра. Забили 13 голов. Обе команды здорово сыграли. Надо отдать должное сопернику — они играют в интересный, современный хоккей. С ними было непросто. Быстрая команда. Соперник показал очень хорошее движение.

Я думаю, что это была лучшая игра в сезоне у «Северстали». Очень здорово они сыграли, серьезно готовились. Такой хоккей нам нужен, с таким обилием голов. Это всегда очень хорошо для болельщиков, для рейтинга лиги, для развития хоккея. Думаю, об этой игре будут говорить не один день, — сказал Ротенберг.

СКА одержал пятую победу подряд. Команда Романа Ротенберга набрала 13 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции. «Северсталь» потерпела третье поражение подряд. Череповецкий клуб с 10 баллами занимает 6-ю строчку на Западе.