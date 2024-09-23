Ротенберг — о Деанджело: «Эти люди забивают голы в финалах Кубка Стэнли»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг дал характеристику новому защитнику команды Тони Деанджело.
Клуб объявил о переходе 28-летнего американца 23 сентября. Он подписал соглашение на один сезон.
— Мы наконец-то нашли праворукого защитника. У нас были долгие переговоры. У нас был праворукий защитник Вячеслав Войнов. Мы долгое время не могли найти ему замену. Приветствуем Энтони Деанджело в Санкт-Петербурге — в лучшем городе мира.
Мы стараемся собирать лучших игроков мира. Хотим, чтобы в СКА всегда были яркие личности, мастера. Энтони уже в Санкт-Петербурге. У нас вчера были переговоры в Ленинградской области. Ее воздух помог нам завершить переговоры.
Таких хоккеистов, как Деанджело, в мире не так много. Вы прекрасно знаете этих игроков, не будем называть их фамилии. Все они лидеры своих команд. Эти люди забивают голы в финалах Кубка Стэнли. Они хорошо играют по синей линии. Такие защитники — это фундамент любой команды, — сказал Ротенберг.
Деанджело в минувшем сезоне выступал за «Каролину». Всего за карьеру в НХЛ он провел 397 матчей и набрал 223 (49+174) очка.
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