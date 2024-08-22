Ротенберг: «Уверен, что благодаря Кузнецову дети будут развиваться и пойдут в хоккейные школы»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал переход в петербургский клуб нападающего Евгения Кузнецова.

«Уверен, что детишки нашей академии, все дети, которые занимаются хоккеем в России, смотря на Евгения Кузнецова, будут развиваться и пойдут в хоккейные школы», — сказал Ротенберг в ходе пресс-подхода.

31 июля, клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании четырехлетнего соглашения с 32-летним хоккеистом.

Кузнецов в марте был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В сезоне-2023/24 нападающий провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очка. В 10 играх плей-офф хоккеист забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи.