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Сегодня, 21:21

Ротенберг: «Уверен, что благодаря Кузнецову дети будут развиваться и пойдут в хоккейные школы»

Алексей Михайлов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал переход в петербургский клуб нападающего Евгения Кузнецова.

«Уверен, что детишки нашей академии, все дети, которые занимаются хоккеем в России, смотря на Евгения Кузнецова, будут развиваться и пойдут в хоккейные школы», — сказал Ротенберг в ходе пресс-подхода.

31 июля, клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании четырехлетнего соглашения с 32-летним хоккеистом.
Кузнецов в марте был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В сезоне-2023/24 нападающий провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очка. В 10 играх плей-офф хоккеист забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
ХК СКА
Роман Ротенберг
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