Тренер СКА Ротенберг: «Сборная России всегда будет выше, чем любой клуб»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поддержку трибун в матче против олимпийской сборной России на турнире имени Николая Пучкова.

Петербуржцы уступили со счетом 4:5 по буллитам, но все равно стали победителями предсезонного турнира.

«В овертайме трибуны кричали не «СКА», а «Россия»? Сборная России всегда будет выше, чем любой клуб. И это правильно. Так и должно быть.

Знаете, сколько гадостей сейчас пишут люди про сборную России? Я не знаю, откуда они пишут. Из Киева или откуда? Надо пробить их ip-адреса. Столько гадостей пишут в России про сборную России. Вот это у меня просто вызывает агрессию, злость. Такого не может быть. Надо задать вопрос, зачем они это делают и живут ли они в России, и как их зовут, и кого они представляют. Я примерно знаю все их фамилии», — сказал Ротенберг.

В первом матче нового сезона КХЛ СКА сыграет в гостях против магнитогорского «Металлурга». Игра состоится 5 сентября.