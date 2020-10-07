Роман Ротенберг: «Когда Брагин будет полностью готов, он вернется к работе»

И.о. главного тренера СКА Роман Ротенберг ответил на вопросы журналистов после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (1:4).

— Мы старались выполнить установку на игру, но есть много моментов, которые нужно доработать, — сказал Ротенберг. — Результатом недовольны, он нас не устраивает. Мы хорошо знаем систему игры Ильи Воробьева, «Магнитки» — в каких-то эпизодах мы действовали правильно, но были несвойственные нам ошибки.

То, что после выздоровления хоккеистов у нас много игроков, это хорошая ситуация. Она создает нам конкуренцию, а это двигатель прогресса. В прошлых матчах у нас было много молодых хоккеистов, набиравших очки. Теперь надо подумать, кто будет выходить в следующих встречах.

Что касается драфта — поздравляю Ярослава Аскарова, которого выбрали высоко, под 11-м номером, выше, чем Андрея Василевского. Как только он выздоровеет, ждем его на льду.

Мы хотим, чтобы молодые хоккеисты как можно дольше оставались в России. Хороший пример Никиты Чибрикова, который уже забил первый гол за СКА. Ребята выбирают нашу систему, поскольку она дает им возможность развиваться.

По поводу штаба: ждем информацию по нашим тренерам, многие болеют. Не будем форсировать ситуацию. Как только Валерий Брагин будет полностью готов, он вернется к работе. (Павел Климовицкий)

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