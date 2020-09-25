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Роман Ротенберг будет руководить СКА в матче с «Ак Барсом»

15:28
Роман Ротенберг. Фото ХК СКА
Роман Ротенберг. Фото ХК СКА
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Главный тренером СКА в матче КХЛ против «Ак Барса» станет Роман Ротеберг, сообщает ТАСС. Весь тренерский штаб клуба находится на карантине, поэтому главным на скамейке будет вице-президент армейцев.

В предыдущем матче с «Сибирью» (1:4) Ротенберг также был в тренерском штабе, помогая Андрею Козыреву. После девяти сыгранных встреч СКА лидирует в Западной конференции, набрав 13 очков.

Матч СКА — «Ак Барс» состоится сегодня. Начало — в 19.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9552137

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