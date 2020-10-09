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Роман Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера СКА в матче с «Сочи»

14:15
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Первый вице-президент и глава штаба СКА Роман Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера команды в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи», сообщает ТАСС.

Ротенберг исполнял обязанности главного тренера 25 сентября в матче с «Ак Барсом» (2:3 Б). После этого СКА провел три матча на выезде под руководством тренера «СКА-1946» Льва Бердичевского. 7 октября в игре с «Металлургом» (1:4) Ротенберг вернулся на скамейку в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

Главным тренером СКА является Валерий Брагин. Перестановки связаны со случаями заражения коронавирусом среди игроков и представителей тренерского штаба клуба.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9675585

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