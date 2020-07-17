Роман Манухов: «Дом рядом. Это был один из факторов моего перехода»

Новичок «Трактора» Роман Манухов объяснил, почему принял решение продолжить карьеру в клубе из Челябинска.

— Эмоции только положительные, во всем вижу исключительно плюсы, — цитирует игрока сайт «Трактора». — Сменил команду, поменял обстановку, с нетерпением жду момента, когда смогу приступить к работе и познакомлюсь с ребятами. Многих уже знаю: с кем-то пересекался в других клубах, кого-то знаю еще с детства по матчам за команды своего возраста.

Рад ли, что возвращаюсь на Урал? Да, это был один из факторов моего перехода, что дом рядом. Родственники из Екатеринбурга будут приезжать, смотреть, они уже ждут нового сезона.