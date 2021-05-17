Роман Любимов продлил контракт с «Ак Барсом»

«Ак Барс» продлил соглашение с форвардом Романом Любимовым. Контракт с хоккеистом рассчитан до 30 апреля 2022 года, сообщает сайт клуба.

Любимов пополнил состав «барсов» в декабре 2020-го. Роман отыграл за «Ак Барс» 9 матчей и набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «+3».

Всего в КХЛ нападающий провел 442 игры и оформил 99 (48+51) очков. Кроме казанского клуба, Роман играл в ЦСКА, магнитогорском «Металлурге» и «Спартаке».