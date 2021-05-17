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Роман Любимов продлил контракт с «Ак Барсом»

13:12
Роман Любимов. Фото ХК «Ак Барс».
Роман Любимов. Фото ХК «Ак Барс».
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«Ак Барс» продлил соглашение с форвардом Романом Любимовым. Контракт с хоккеистом рассчитан до 30 апреля 2022 года, сообщает сайт клуба.

Любимов пополнил состав «барсов» в декабре 2020-го. Роман отыграл за «Ак Барс» 9 матчей и набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «+3».

Всего в КХЛ нападающий провел 442 игры и оформил 99 (48+51) очков. Кроме казанского клуба, Роман играл в ЦСКА, магнитогорском «Металлурге» и «Спартаке».

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/20770

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