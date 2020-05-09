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Роман Любимов пополнил состав «Спартака»

12:57
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Роман Любимов стал очередным новичком «Спартака» в нынешнем межсезонье. Контракт с 27-летним нападающим подписан до 30 апреля 2021 года, сообщает официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Любимов защищал цвета магнитогорского «Металлурга». В 61 матче регулярного чемпионата КХЛ нападающий набрал 10 (6+4) очков. В трех матчах плей-офф нападающий не отметился результативными действиями. В среднем за матч форвард проводил на льду 13 минут 15 секунд в регулярном чемпионате и 8 минут 1 секунду — в плей-офф.

За карьеру в КХЛ Роман Любимов на протяжении семи сезонов также выступал за ЦСКА. В общей сложности в лиге форвард провел 408 матчей, в которых набрал 92 (45+47) очка.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/transfers/roman-lyubimov-popolnil-sostav-krasno-belykh/

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