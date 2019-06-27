Роман Калиниченко продолжит карьеру в ЦСКА

Российский защитник Роман Калиниченко подписал контракт с ЦСКА​. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба "Трай-Сити Американс" Боб Тори. 18-летний игрок является воспитанником армейского клуба.

В сезоне-2018/19 он провел за "Трай-Сити" 72 матча в Западной хоккейной лиге (WHL) и набрал 9 (2+7) очков.

– Мы рады за Романа, что он переходит в профессионалы. Мы благодарим его за два года, которые он провел в нашем клубе, и желаем ему всего наилучшего в его хоккейных начинаниях, – цитирует Боба Тори официальный сайт клуба.