«Роль центрфорварда — делать людей вокруг себя лучше». Дацюк стал гостем подкаста «PARI c Ларионовым»

Букмекерская компания PARI и Игорь Ларионов выпустили очередной эпизод подкаста «PARI с Ларионовым» на платформе «Кинопоиск». Новым гостем стал легендарный хоккеист Павел Дацюк. Этот разговор можно назвать в какой-то степени уникальным, ведь центрфорвард очень редко соглашается на интервью. Но Профессору он отказать не мог. Тизер выпуска доступен по ссылке.

Дацюк стал членом «Тройного золотого клуба» — выиграл Кубок Стэнли (дважды), Олимпиаду и чемпионат мира. Кроме того, на счету хоккеиста есть победа в Кубке Гагарина. В НХЛ Павел четырежды получал «Леди Бинг Трофи» — приз джентльмену года, а также трижды становился обладателем «Фрэнк Селки Трофи» — награды лучшему нападающему оборонительного плана.

«Ты вышел из сложнейшей ситуации, когда решил приехать в «Детройт», зашел в коллектив и все-таки стал выдающейся личностью. Это то, к чему можно стремиться, понимая, что это большой труд, который ты должен пройти. И ты это сделал. И я рад, что мне удалось пару лет с тобой поиграть в одной команде, жить в одной комнате, полететь вместе в самолете, даже выпить пару бокалов вина», — сказал о своем новом госте Профессор.

О передаче знаний и опыта

В ходе беседы Ларионов и Дацюк затронули различные темы. Одним из ключевых моментов стала передача опыта.

«Наверное, в нашем менталитете это присутствует. Мы не можем говорить, отвечать, мы больше стесняемся. Стесняемся кому-то крикнуть, подсказать на поле.

Иногда тяжело считывать ребят, а иногда ребята зажаты и боятся что-то сказать не так», — рассказал нападающий о работе с молодежью.

Ларионов же привел в пример одну из первых игр Дацюка в НХЛ, когда из-за него забили решающую шайбу.

«Мы держим шайбу, значит, я плаваю в средней зоне, нахожу тебя, ты на фланге получаешь ее, входишь в зону, делаешь Gretzky Escape, хочешь отдать пас подкидкой. Перехватывает Палффи, выходит один на один и забивает гол Гашеку. Первое поражение в девятой игре. Идем в раздевалку. Понятно, что «Детройт» — «Лос-Анджелес». В раздевалке человек, наверное, шесть голливудских актеров, друзья Челиоса, медиа, журналисты и так далее. Все раздеваются, переодеваются.

А завтра игра в Сан-Хосе. Ты сидишь в форме, склонил голову. Я подхожу к тебе: «Паша, что случилось?»

А ты мне говоришь: «А что, разве не будут пихать, что я игру проиграл?» — с улыбкой вспоминал эпизод Профессор.

Об игре в «Детройте»

Конечно, невозможно было не вспомнить первые шаги Дацюка в НХЛ. Игорь Ларионов отметил, что игра любого крайнего нападающего всегда зависит от центрального. И основным качеством Павла было делать людей вокруг себя лучше.

«Я попал на какую-то планету сумасшедшую, где другой мир открылся мне, хоккейный. Я мог присутствовать на тренировке, где каждая тренировка была для меня как урок. В какой-то день я мог за одним игроком посмотреть, в какой-то день за другим. Это было такое замечательное время. Я его помню вот таким, как одним днем оно прошло у меня. Как я попал в «Детройт» и все время как будто не закрывал рот», — подчеркнул Дацюк.

О детском хоккее

В ходе разговора Павел Дацюк отметил, что сейчас подход к детскому хоккею в России поменялся.

«Детские тренеры, если сравнивать сейчас, другие. Мы ходили сами, мы получали удовольствие, с тренировок мы приходили во двор, у нас во дворе были клубы, там были тренеры, которые придерживались одной философии. «Ребята, получайте удовольствие, рисуйте на льду, что хотите, получится — получится, не получится — не получится».

Сейчас это все переходит в такой какой-то легкий бизнес, поднятие имени школы на данном этапе. Сейчас выиграли, значит, тренер больше нас всех знает, больше детей придут. Многие дети уже не идут туда с удовольствием, а потому что надо», — добавил знаменитый хоккеист.

О философии российского хоккея

В течение подкаста Ларионов и Дацюк поговорили о том, каким должен быть современный российский хоккей. «Конечно, интересно играть, когда ты играешь со стороны силы, когда у тебя есть преимущество. Но очень много анализируют, ищут какие-то варианты, ходы, какие-то ловушки делают. Технологии вошли, хочешь не хочешь — приходится на них смотреть... Плюс еще хоккей очень быстрый стал, площадка маленькая, подготовка разная.

Если раньше сборная СССР была намного впереди, другие команды не хотели быть вторыми и черпали от этого много, старались своровать эти технологии, все это применить. Они начали применять, они шагнули вперед, а мы как бы остались на этом месте. Да, у нас есть преимущества, мы можем играть в другой хоккей, но нам надо все-таки что-то у них тоже взять, чтобы быть на уровне.

Конечно, мне всегда хотелось на Олимпиадах, когда играешь за сборную, побеждать. Но после того, как ты съездил на несколько Олимпиад и понимаешь, что не можешь добраться даже до финала, ты думаешь и уже готовишься делать все, лишь бы получить это золото», — рассказал Дацюк.

Профессор же вспомнил, как рекомендовал Вячеславу Фетисову взять молодого центрфорварда на Олимпиаду-2002 в Солт-Лейк-Сити. Тогда он назвал Дацюка будущим российского хоккея.

«Я попал со звездами НХЛ в команду, где я мог учиться, я оказался с теми ребятами, за кем мы смотрели. Да, мне было чуть-чуть стеснительно с ними общаться, но я находился там все время, смотрел, слушал, советы получал. Конечно, у меня был большой опыт, и мне на Олимпиадах было намного легче. Я получил этот опыт и потом старался его передать. Это ваша большая заслуга, что вы дали нам, молодым, почувствовать этот порох», — добавил Павел Дацюк.

В завершение беседы Игорь Ларионов по традиции подарил собеседнику бутылку вина и попросил расписаться на клюшке, которая пойдет на благотворительность.

«Успехов тебе, исполнения всех желаний. Надеюсь, что ты будешь еще много-много лет помогать хоккею в Екатеринбурге. Когда команда поднимет Кубок Гагарина, я знаю, что это будешь ты, но ты никогда не будешь в первых рядах, потому что твой труд всегда незаметен, но он очень важен», — заключил Профессор.