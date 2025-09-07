Гримальди: «Детройт» с Ларионовым — лучшая команда, которую я видел»

Нападающий СКА Рокко Гримальди ответил на вопрос о том, видел ли он игру главного тренера армейцев Игоря Ларионова.

«Конечно. Моей любимой командой были «Детройт Ред Уингз». Я начал играть в хоккей в 1997 году, когда они выиграли свой первый Кубок в современности. Тогда я еще не очень понимал, каково это, но с 1999 года уже помню, как вдумчиво смотрел хоккей. А в 2002-м, когда они выиграли снова, это была, наверное, лучшая команда, которую я видел. Они и «Колорадо» тогда были просто потрясающими. Я смотрел много матчей «Детройта», — цитирует хоккеиста «ВсеПроСпорт».

13 августа петербургский клуб объявил о переходе 32-летнего американца. Его контракт рассчитан на два года. По информации «СЭ», зарплата Гримальди в СКА составит 70 миллионов рублей в год.