Робинсон: «Моя дебютная игра за «Трактор» выдалась не такой, как мы ожидали. Но я буду стараться становиться лучше»
Нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон поделился впечатлениями от дебютного выступления за челябинскую команду.
4 октября челябинская команда уступила «Салавату Юлаеву» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (0:4).
«Хочу отметить поддержку болельщиков — они были потрясающими даже в таком матче. Моя дебютная игра выдалась не такой, как мы все ожидали. Но я буду стараться становиться лучше от игры к игре, набирать свою форму. Матч был достаточно равным, соперник использовал свои шансы, а мы — нет. Надо было каждую смену играть так, будто счет на табло 0:0», — приводит пресс-служба КХЛ слова форварда.
Робинсон перешел в «Трактор» 21 сентября, подписав контракт с челябинским клубом до конца сезона-2023/24.
«Трактор» занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 16 очков в 15 играх.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|15
|10
|5
|23
|2
|Лада
|14
|8
|6
|19
|3
|Автомобилист
|14
|8
|6
|18
|4
|Ак Барс
|13
|8
|5
|17
|5
|Сибирь
|13
|7
|6
|16
|6
|Трактор
|15
|7
|8
|16
|7
|Авангард
|12
|7
|5
|15
|8
|Сал. Юлаев
|13
|7
|6
|14
|9
|Амур
|13
|4
|9
|12
|10
|Барыс
|13
|3
|10
|10
|11
|Адмирал
|11
|3
|8
|8
|12
|Нефтехимик
|13
|3
|10
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|13
|10
|3
|20
|2
|Динамо М
|13
|10
|3
|20
|3
|Торпедо
|13
|9
|4
|19
|4
|Сочи
|13
|9
|4
|18
|5
|Спартак
|14
|7
|7
|16
|6
|ЦСКА
|13
|6
|7
|13
|7
|Северсталь
|12
|6
|6
|13
|8
|Куньлунь РС
|16
|6
|10
|13
|9
|СКА
|12
|6
|6
|12
|10
|Динамо Мн
|12
|5
|7
|12
|11
|Витязь
|14
|3
|11
|7
|4.10
|17:00
|
Металлург Мг – Нефтехимик
|3 : 1
|4.10
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|0 : 4
|4.10
|19:00
|
Витязь – Куньлунь РС
|2 : 1
|4.10
|19:10
|
Динамо Мн – СКА
|- : -
|4.10
|19:30
|
ЦСКА – Барыс
|- : -
|4.10
|19:30
|
Спартак – Сибирь
|- : -
|4.10
|20:30
|
Динамо М – Локомотив
|- : -