Робинсон: «Счастлив, что являюсь частью «Трактора», очень хочется побеждать»
Нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон поделился своими первыми впечатлениями от челябинской команды.
«Я недавно присоединился к команде, успел провести медосмотр и небольшую тренировку. Также смог немного посмотреть город, вместе с Заком Фукале мы ходили в ресторан, где мне очень понравился ужин. Челябинск оказался больше, чем я думал. Я счастлив, что теперь являюсь частью «Трактора». С нетерпением жду своего дебюта, очень хочется побеждать вместе с командой», — приводит «РБ Спорт» слова Робинсона.
Также он рассказал, что думает о российской лиге.
«В КХЛ быстрая игра, мастеровитые хоккеисты. Надеюсь, что я смогу быстро адаптироваться к новой лиге и буду полезен для команды как в нападении, так и в обороне. Готов помогать везде — в большинстве, в меньшинстве и где меня захочет использовать тренерский штаб», — добавил хоккеист.
21 сентября стало известно, что Робинсон подписал контракт с «Трактором» до конца сезона-2023/24.
В НХЛ форвард провел 63 матча. Он выступал за «Оттаву», «Калгари», «Анахайм» и «Чикаго».
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