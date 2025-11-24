Робин Пресс впервые в карьере признан лучшим защитником недели в КХЛ

КХЛ назвала лучших игроков 11-й недели FONBET чемпионата лиги сезона-2025/26.

Лучшим вратарем в четвертый раз в карьере стал Патрик Рибар из «Шанхай Дрэгонс», который одержал с командой две победы в трех матчах недели с процентом отраженных бросков 95,73 и коэффициентом надежности 1,6.

Лучшим защитником впервые в карьере признан Робин Пресс из «Металлурга», набравший 4 (1+3) очка в трех играх с показателем полезности «+2».

Лучшим нападающим назван Кирилл Петьков, выступающий за «Амур». На его счету три гола и одна результативная передача в двух матчах. Хоккеист победил в этой номинации впервые.

Лучшим новичком признан форвард «Металлурга» Михаил Федоров, который заработал 3 (2+1) очка в трех играх. Он удостоился звания лучшего новичка недели в третий раз в карьере.