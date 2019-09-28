Нападающий «Авангарда» Роб Клинкхаммер подвел итоги матча против «Спартака» (3:4 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.

— К сожалению, сегодня мы проиграли. «Спартак» — очень хорошая, быстрая и техничная команда. Завтра мы разберем и исправим все ошибки. Сейчас все определенно чувствуют разочарование. То, что мне удалось забить первый гол, — важно для меня. Вообще сегодня у нас все голы были хорошие: где-то сыграла удача, где-то просто наши отличные броски. Невозможно не забивать при такой поддержке фанатов. Слава Войнов сегодня снова забил красивый гол. Мне не очень нравится заканчивать игры по буллитам. Безусловно, для этого нужно определенное умение. Но проиграть по буллитам всегда — большое разочарование, несмотря на то, что команда все равно берет очко. (Алена Гребенькова)

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