Роб Клинкхаммер: "Постараюсь сыграть в своем стиле и забить "Спартаку"

Нападающий "Ак Барса" Роб Клинкхаммер в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" в интервью клубной пресс-службе отметил, что предпочитает играть в агрессивный хоккей. 31-летний канадец, который до этого выступал за минское "Динамо", также добавил, что намерен забить в сегодняшней игре - дебютной для него в составе казанцев.

– Какие у вас ожидания от игры со "Спартаком"?

– Хочу быстрее наладить взаимопонимание с партнерами, острее сыграть в атаке. Я хоккеист, играющий просто и агрессивно. Хоккеист, борющийся на пятачке, играющий в тело. Сыграю в своем стиле и постараюсь отправить шайбу в ворота.