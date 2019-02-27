Роб Клинкхаммер: "Первый матч "Ак Барса" – не лучший пример того, как надо начинать плей-офф"

Нападающий "Ак Барса" Роб Клинкхаммер считает, что команда будет серьезно настраиваться на второй матч 1/8 финала плей-офф против "Авангарда"​. В первой встрече казанская команда проиграла (0:6).

– Мы будем серьезно настраиваться на вторую игру, – цитируют "Известия" Клинкхаммера. – Конечно, первый матч – не лучший пример того, как надо начинать плей-офф. Но мы посмотрим видео, разберем ошибки, сделаем выводы и внесем коррективы в свою игру. Будем придерживаться нашего первоначального плана. Нужно больше играть в "форчек" (активная игра без шайбы, давление, нацеленное на отбор шайбы. – "Известия") и оказывать давление на "Авангард" по всей площадке.