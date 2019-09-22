Нападающий Роб Клинкхаммер дебютировал в составе «Авангарда» в матче с «Куньлунем» (5:2).

— Как получилось, что уже в первом матче ты набрал очки?

— За счет усердной работы. Все просто. Мы шли на ворота. За счет форчекинга, хорошей скорости нам удавалось создавать возможности, переходить из обороны в атаку, находить партнеров. Первый матч получился хорошим, — цитирует игрока официальный сайт омичей.

— «Куньлунь» сейчас находится внизу турнирной таблицы. Тяжело готовиться к такому противнику?

— В КХЛ любая команда может быть на любой позиции. Нужно быть готовым к каждой игре. «Куньлунь» — очень хорошая команда. Возможно, их нынешнее положение таково, — перелеты и прочее. Но это сильная команда, игроки габаритные, быстрые. Если не будешь выходить в полной боевой готовности, тебя сможет одолеть любой противник.

— Несмотря на победу с уверенным счетом, порой игра шла на равных.

— Предыдущие матчи этого соперника завершались с разницей в одну шайбу. Игра шла на равных до третьего периода. Нам удалось забить важный гол в большинстве, это придало нам энергии, мы немного успокоились. Игра по большому счета была равная, противник сильный и скоростной.

— До следующего домашнего матча у вас почти неделя. Как вы будете готовиться, и скажется ли этот перерыв на команде?

— Я немного отдохну. Неделя получилась просто сумасшедшая. Ровно неделю назад мне сказали: «Собирайся и приезжай». В субботу вечером я летел с одного конца света на другой. И до сих пор не полностью перестроился. Разница во времени сказывается. В игре были шероховатости, особенно в третьем периоде. Мне нужно отдохнуть и восстановиться.

— Тебе сложно было найти взаимопонимание на льду с партнерами?

— Да, были сложности. Ведь ты нервничаешь, хочешь произвести хорошее впечатление, бегаешь по кругу — это плохо, нужно просто расслабиться. Помогает то, что у Шумакова отличное хоккейное чутье — он знает, куда нужно переместиться, Грачев отлично говорит по-английски, он мне помогал на выбрасываниях, если я чего-то не понимал. Партнеры по звену хорошо ко мне относятся, да и в целом все ребята в команде общительные. Хорошая получилась игра, но мне еще очень многому предстоит научиться.

— Бек поблагодарил тебя после гола, ведь ты закрывал вратаря. Это было отрепетированное действие?

— Мы это обсуждали. У Бека отличный бросок с точки. Здорово, что получилось реализовать момент и забросить. Не знаю. Я просто стоял, а Бек забил под перекладину — чертовски отличный бросок. Здесь вся заслуга Бека.

— Ты будешь играть в центре?

— Думаю, буду действовать на разных позициях. Пару лет я играл в роли центрального нападающего, но это было уже давно. Первые пару матчей буду с края — пока ноги привыкнут, пока вернусь в оптимальную форму. Сегодня был мой первый матч за последние полгода. Мне еще предстоит пройти очень длинный путь. Хорошее начало, а дальше — посмотрим, как пойдет.