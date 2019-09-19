Роб Клинкхаммер: «Немного устал после всех этих перелетов»

Новичок «Авангарда» Роб Клинкхаммер прокомментировал заключение контракта с омским клубом. Соглашение рассчитано на один год.

— Немного устал после всех этих перелетов, — приводит слова Клинкхаммера пресс-служба «Авангарда». — Усердно потренировались, даже дыхание сбилось. Но я очень счастлив быть здесь, ведь "Авангард" — это топовый клуб. Мы встречались в плей-офф, когда я играл за Казань. Теперь узнаю все изнутри, смогу многому научиться у Боба Хартли. Нужно изучить его систему, для этого потребуется немного времени и терпения со стороны тренерского штаба.

В прошлом сезоне Клинкхаммер выступал за «Ак Барс». В его активе 24 (19+5) очка в 57 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+4» и 1 гол в 4 играх плей-офф. Роб — обладатель Кубка Гагарина-2018.

КХЛ: новости и статьи, календарь игр, обзоры матчей, турнирные таблицы конференций