Рижское «Динамо» вырвало победу у «Сочи» в овертайме
«Сочи» дома проиграл в овертайме рижскому «Динамо» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе хозяев отличились нападающие Андрей Алтыбармакян и Дмитрий Лугин.
У рижской команды дублем отметился Эштон Картер и еще одна заброшенная шайба на счету защитника Увиса Балинскиса.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Рига) — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Лугин — 3 (бол., Точицкий, Шмелев), 16:52 — 1:0. Эштон — 7 (бол., Бартулис, Макмиллан), 18:44 — 1:1. Алтыбармакян — 3, 22:55 — 2:1. Балинскис — 3 (бол., Протапович, Сетдиков), 28:09 — 2:2. Эштон — 8, 61:21 — 2:3.
Вратари: Налимов — Макаров.
Штраф: 12 — 20.
Броски: 30 (13+9+8+0) — 21 (8+7+5+1).
Судьи: Кулаков, Морозов.
24 ноября. Сочи. ДС «Большой».
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