Рижское "Динамо" в домашнем матче обыграло минское "Динамо"

Рижское "Динамо" победило минское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. В составе клуба из столицы Латвии заброшенными шайбами отметились форварды Гинтс Мейя, Оскарс Батня и Андрис Джериньш.

Рижане набрали 58 очков и остались на 9-м месте в Западной конференции, клуб из столицы Белоруссии с 40 баллами располагается на 11-й строчке.

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"Динамо" (Рига) - "Динамо" (Минск) - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Мейя - 5 (Батня, Гегерис), 10:33 - 1:0. Батня - 1 (Липсбергс, Зиле), 23:04 - 2:0. Евенко - 2 (Лисовец, Ковыршин), 26:46 - 2:1. Джериньш - 8 (Павлов), 47:48 - 3:1.

Нереализованный буллит: Дарзиньш (Динамо), 55:54 (Вратарь).

Вратари: Билялов - Энрот (58:46).

Штраф: 6 - 2.

Броски: 37 (10+16+11) - 35 (12+10+13).

Судьи: Белов, Гашилов.

15 февраля. Рига. Спорткомплекс средней школы №84.

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