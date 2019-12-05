Рижское «Динамо» усилилось опытным защитником

Защитник Артур Кулда продолжит карьеру в рижском «Динамо». Об этом «СЭ» сообщил сам латвийский хоккеист.

В прошлом сезоне 31-летний игрок обороны выступал за «Северсталь», набрав 7 (2+5) очков в 59 матчах при показателе полезности «-8».

В активе Кулды 330 матчей в КХЛ за череповчан, «Сибирь», «Салават», «Куньлунь» и «Йокерит». За рижское «Динамо» латвиец никогда не выступал. (Игорь Еронко)

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