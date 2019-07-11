Рижское "Динамо" удовлетворено календарем КХЛ на сезон-2019/20

Председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис поблагодарил составителей календаря КХЛ на сезон-2019/20 и признался, что удовлетворен расписанием матчей. Ранее стало известно полное расписание матчей турнира.

– Составление календаря – одна из самых сложных работ, и я хочу поблагодарить людей, которые каждый год учитывают сотни пожеланий клубов и выдают итоговый календарь. Наши просьбы мало чем отличались от руководителей других команд: это минимизация матчей в понедельники, сокращение длительности как домашних, так и выездных серий. "Динамо" Рига полностью удовлетворено календарем, глядя на него могу сказать, что теперь все зависит от выступлений самой команд, – приводит слова Савицкиса пресс-служба КХЛ.

КХЛ представила полный календарь матчей на сезон-2019/20