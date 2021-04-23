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Рижское «Динамо» сообщило о переходе лучшего бомбардира чемпионата Финляндии

12:55
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Нападающий финского клуба «Эссят» Себастьян Ваннстрем договорился о контракте с рижским «Динамо», информирует пресс-служба клуба КХЛ.

В этом сезоне 30-летний спортсмен был признан лучшим бомбардиром чемпионата Финляндии. В его активе 46 (33+13) очков в 58 матчах.

Публикация от Dinamo Ri?ga (@dinamorigaofficial)

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