Рижское «Динамо» сообщило о переходе лучшего бомбардира чемпионата Финляндии
12:55
Нападающий финского клуба «Эссят» Себастьян Ваннстрем договорился о контракте с рижским «Динамо», информирует пресс-служба клуба КХЛ.
В этом сезоне 30-летний спортсмен был признан лучшим бомбардиром чемпионата Финляндии. В его активе 46 (33+13) очков в 58 матчах.
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