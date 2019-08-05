Рижское "Динамо" с Третьяком на воротах отыгралось с 1:4 и обыграло СКА на турнире в Сочи

Рижское "Динамо" одержало победу над СКА​ (6:5) в матче турнира Sochi Hockey Open. По ходу встречи латвийская команда проигрывала с разницей в три шайбы – 1:4. На воротах клуба из Риги стоял Максим Третьяк.

В составе СКА отличились по разу - Андрей Зубарев, Александр Дергачев, Владимир Ткачев, дубль на счету - Йори Лехтеря.

За "Динамо" забили Увис Балинскис, Давид Улльстрем, Даниэль Берзиньш, Эдуард Янсонс, Лаурис Дарзиньш, Картер Эштон.

Хоккей

Товарищеский матч

Sochi Hockey Open

СКА (Санкт-Петербург) – "Динамо" (Рига) – 5:6 (2:1, 2:1, 1:4)

Голы: Зубарев – 1 (Лехтеря, Ткачев), 14:55 – 1:0. Балинскис – 1 (К. Берглунд, Эштон), 16:15 – 1:1. Лехтеря – 1 (бол., Ткачев, Плотников), 19:54 – 2:1. Дергачев – 1 (Мироманов, Коскиранта), 23:11 – 3:1. Ткачев – 1 (Лехтеря), 28:34 – 4:1. Улльстрем – 1 (Редлихс, Дарзиньш), 37:01 – 4:2. Берзиньш – 1 (Мейя), 46:00 – 4:3. Лехтеря – 2 (Плотников, Ткачев), 46:18 – 5:3. Янсонс – 1 (Эштон), 46:33 – 5:4. Дарзиньш – 2 (бол., Улльстрем, Эштон), 47:43 – 5:5. Эштон – 2, 57:51 – 5:6.

Вратари: Налимов (59:11 – 59:23, 59:29) – Третьяк.

Штраф: 4 – 4.

Броски: 29 (10+11+8) – 25 (8+8+9).

Судьи: Гофман, Оленин.

5 августа. Сочи. Ледовая арена "Шайба".