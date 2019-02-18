Рижское "Динамо" разгромило "Слован" со счетом 5:0

Рижское "Динамо" на домашней площадке с разгромным счетом переиграло "Слован" (5:0).

Дублем в составе рижан отметился Андрис Джериньш. Помимо него, по голу забили Оскар Батня, Линус Виделль, и Рихард Маренис.

Благодаря этой победе подопечные Гиртса Анкипанса набрали 60 очков в 60 встречах. Рижане находятся на девятом месте в турнирной таблице, от зоны плей-офф их отделяет один балл.

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"Динамо" (Рига) - "Слован" (Братислава) - 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)

Голы: Батня - 2 (Гегерис), 34:32 - 1:0. Виделль - 23 (бол., Майоне, Дарзиньш), 37:31 - 2:0. Джериньш - 9 (бол., Алишаускас, Зиле), 44:14 - 3:0. Маренис - 3 (бол., Сотниекс, Мейя), 57:00 - 4:0. Джериньш - 10 (бол., Мейя, Сотниекс), 59:00 - 5:0.

Вратари: Билялов - Штепанек (Войвода, 42:25).

Штраф: 7 - 47.

Броски: 28 (9+8+11) - 22 (3+12+7).

Судьи: Овчинников, Сергеев.

18 февраля. Рига. "Арена Рига".

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