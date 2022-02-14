Рижское «Динамо» расторгло контракт с двумя нападающими

Нападающие Филип Бунцис и Янис Шваненбергс покидают рижское «Динамо». Клуб расторг контракты с игроками, сообщает сайт команды.

Dinamo R?ga l?dz sezonas beig?m p?rtrauc l?gumus ar Bunci un ?vanenbergu: https://t.co/ukOOtZm1sF — Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) February 14, 2022

24-летний Бунцис в этом регулярном чемпионате провел 37 матчей и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «минус 6».

20-летний Шваненбергс принял участие в 17 встречах. На его счету 1 гол и 1 результативная передача.