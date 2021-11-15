Рижское «Динамо» расторгло контракт с 20-летним нападающим

Рижское «Динамо» расторгло контракт с нападающим Патриком Забусовым, сообщает сайт клуба.

В этом сезоне 20-летний форвард провел 3 матча в регулярном чемпионате КХЛ и не отметился результативными действиями.

Ожидается, что он продолжит карьеру в чемпионате Чехии.