Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Рижское «Динамо» расторгло контракт с 20-летним нападающим

14:42
Теги:

Рижское «Динамо» расторгло контракт с нападающим Патриком Забусовым, сообщает сайт клуба.

В этом сезоне 20-летний форвард провел 3 матча в регулярном чемпионате КХЛ и не отметился результативными действиями.

Ожидается, что он продолжит карьеру в чемпионате Чехии.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
«Знаю несколько регбистов, которые получают 500 000 рублей в месяц. Но это потолок». Василий Артемьев — о карьере, травмах, «Русском ниндзя» и работе с Моргенштерном
Путин изменил список приравненных к Крайнему Северу регионов
0