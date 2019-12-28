Рижское «Динамо» проиграло девятый матч подряд, уступив «Торпедо»
«Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победило рижское «Динамо» (5:2). Команда из Латвии потерпела девятое поражение подряд.
В составе хозяев 4 (3+1) очка набрал нападающий Станислав Бочаров.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Рига) — 5:2 (2:2, 3:0, 0:0)
Голы: Бочаров — 14 (Варнаков, Аляев), 1:23 — 1:0. Протапович — 2 (Сетдиков), 7:16 — 1:1. Батня — 1 (Гегерис, Мамчицс), 11:44 — 1:2. Бочаров — 15 (Шор, Варнаков), 13:03 — 2:2. Варнаков — 11 (Шор, Бочаров), 21:35 — 3:2. Бочаров — 16 (Шор), 25:22 — 4:2. Белевич — 5 (Геноуэй), 26:59 — 5:2.
Вратари: Линдбек — Салак (Макаров, 26:59.
Штраф: 9 — 9.
Броски: 23 (5+13+5) — 31 (14+5+12).
Судьи: Кочетов, Хрибик.
28 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».