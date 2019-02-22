Рижское "Динамо" проиграло ЦСКА и не сумело пробиться в плей-офф

Рижское "Динамо" проиграло ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ - 0:3. Клуб из столицы Латвии лишился шансов на выход в плей-офф и занял 9-е место в Западной конференции, набрав 62 очка.

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ЦСКА (Москва) - "Динамо" (Рига) - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Светлаков - 8 (Телегин, Марченко), 25:06 - 1:0. Вей - 12 (Капризов), 29:03 - 2:0. Капризов - 30 (п.в.), 59:58 - 3:0.

Вратари: Сорокин - Билялов (56:33 - 59:58).

Штраф: 10 - 2.

Броски: 18 (3+9+6) - 26 (5+8+13).

Судьи: Овчинников, Фатеев.

22 февраля. Москва. "ЦСКА Арена".

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