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Рижское «Динамо» продлило контракт с защитником Сотниексом

15:39
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«Динамо» Рига заключило новый контракт с защитником Кристапсом Сотниексом. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/2023, сообщает пресс-служба КХЛ.

В этом сезоне 34-летний игрок обороны провел в регулярном чемпионате 27 матчей и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «минус 12».

Он выступает за рижан с сезона-2008/09.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/27/495204.html

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Иван Шитик все материалы автора
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