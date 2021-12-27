Рижское «Динамо» продлило контракт с защитником Сотниексом

«Динамо» Рига заключило новый контракт с защитником Кристапсом Сотниексом. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/2023, сообщает пресс-служба КХЛ.

В этом сезоне 34-летний игрок обороны провел в регулярном чемпионате 27 матчей и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «минус 12».

Он выступает за рижан с сезона-2008/09.