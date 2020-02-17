Рижское «Динамо» прервало серию из 13 поражений подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» принимало «Автомобилист». Хозяева одержали волевую победу со счетом 2:1.

Для рижан эта победа стала первой за долгое время. Команда перервала серию из 13 поражений подряд.

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«Динамо» (Рига) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Секстон — 14 (бол., Холланд, Доус), 1:50 — 0:1. Слепец — 4 (Маршалл), 38:38 — 1:1. Протапович — 5 (Мейя, Сотниекс), 47:02 — 2:1.

Вратари: Салак — Галкин (58:07 — 59:32, 59:41).

Штраф: 16 — 0.

Броски: 19 (7+7+5) — 33 (9+15+9).

Судьи: Белов, Соин.

17 февраля. Рига. «Арена Рига».