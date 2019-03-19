Рижское "Динамо" предоставит документы в КХЛ для участия в сезоне-2019/20 после 27 марта

Рижское "Динамо" предоставит документы, необходимые для участия в сезоне КХЛ-2019/20 после 27 марта. Об этом сообщил председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис.

Ранее стало известно, что два клуба КХЛ - рижское "Динамо" и "Слован" - не предоставили необходимые документы для участия в следующем сезоне КХЛ.

- "Динамо" всегда отличается тем, что предоставляет документы немного позже по причине переговоров со спонсорами, - цитирует ТАСС Савицкиса. - Я думаю, что на заседании совета директоров 27 марта мы примем правильное окончательное решение. Мы никаких проблем в этом не видим.

Рижское "Динамо" закончило сезон-2018/19 в Континентальной хоккейной лиге на девятом месте в таблице Западной конференции, не сумев выйти в плей-офф.