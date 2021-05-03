Рижское «Динамо» пополнилось экс-игроком «Сочи» Карьялайненом
11:53
Рижское «Динамо» на своем официальном сайте объявило о заключении контракта с форвардом Ере Карьялайненом. Соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.
В прошлом чемпионате Ере дебютировал в КХЛ, проведя 46 игр за «Сочи» и записав на свой счет 15 (6+9) очков. Ранее он выступал только на родине в Финляндии.
Рижское «Динамо» стало худшей командой регулярного чемпионата прошлого сезона, набрав всего 28 очков в 60 играх и заняв последнее место.
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