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Рижское «Динамо» пополнилось экс-игроком «Сочи» Карьялайненом

11:53
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Рижское «Динамо» на своем официальном сайте объявило о заключении контракта с форвардом Ере Карьялайненом. Соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

В прошлом чемпионате Ере дебютировал в КХЛ, проведя 46 игр за «Сочи» и записав на свой счет 15 (6+9) очков. Ранее он выступал только на родине в Финляндии.

Рижское «Динамо» стало худшей командой регулярного чемпионата прошлого сезона, набрав всего 28 очков в 60 играх и заняв последнее место.

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